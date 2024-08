La Tunisie connaîtra un temps instable ce vendredi 16 août, marqué par des alternances d’éclaircies et d’averses. Les régions du Nord-Ouest et du Centre seront les plus touchées par des orages accompagnés de pluies parfois intenses et de chutes de grêle. En fin d’après-midi, ces perturbations pourraient s’étendre aux régions du Nord-Est.

Le vent soufflera de secteur Nord au Nord-Est sur la majeure partie du territoire, avec des rafales pouvant atteindre des vitesses importantes, notamment au Sud où des tourbillons de sable réduiront la visibilité. La mer sera agitée à très agitée sur certaines côtes, rendant la baignade dangereuse.

Côté températures, il fera chaud sur l’ensemble du pays, avec des maximales pouvant atteindre 41°C dans les régions intérieures. Le vent de sirocco, soufflant par intermittence, accentuera la sensation de chaleur.