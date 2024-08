Le taux d’avancement des travaux de rénovation des canaux de distribution d’eau potable à la Cité El Mandra, situé dans la ville de Gafsa, a atteint 60 %.

Ces travaux ont été lancés au mois de mai dernier dans le cadre d’un projet d’aménagement de ce quartier, réalisé par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU), dans le cadre de la deuxième génération du Programme National d’aménagement et d’Intégration des quartiers.

Selon le directeur régional de l’ARRU à Gafsa, Abderrazek Dhahri, les travaux de rénovation de 5 Km des canaux de distribution de l’eau potable à la Cité d’El Mandra (situé à la ville d’El Ksar), et la connexion de 630 maisons au réseau d’approvisionnement ont avancé de 60%.

Selon la même source, ces travaux constituent la première tranche du projet réalisé par l’ARRU pour l’aménagement du quartier et son intégration.

Dans le même contexte, les entreprises concernées par la réalisation de la deuxième tranche préparent actuellement le dossier exécutif de cette tranche, qui vise à améliorer l’état des routes au quartier, en reconstruisant et en pavant une distance de 8 km de routes principales et secondaires du quartier, qui est considéré comme l’un des quartiers les plus densément peuplés de la ville d’El Ksar, avec environ 7 mille habitants, selon la même source.

Le projet, pour lequel l’ARRU, a alloué un montant de 4,7 millions de dinars, comprend également l’extension du réseau d’éclairage public du quartier par l’installation de 70 nouveaux poteaux électriques.

Le projet d’aménagement du quartier d’El Mandra dans la ville d’El Ksar fait partie des 8 projets programmés par l’ARRU, au profit du gouvernorat de Gafsa durant la période de 2023 à 2026.

Il porte sur l’amélioration et l’intégration de 8 quartiers dans les délégations de Gafsa-Sud, El Ksar, El Guettar, Métlaoui, Sidi Aich, Belkhir et Sened, avec un financement d’une valeur de 33,5 millions de dinars.