Siliana- Programme “Raidet” : Remise d’avis d’approbation de financement de projets

Une cérémonie s’est déroulée, hier mardi, au siège de gouvernorat de Siliana, pour remettre 9 avis d’approbation de projets féminins, sur un total de 17 avis (qui seront distribués au Palais des Congrès à Tunis), dans le cadre du programme national de l’entreprenariat féminin et de l’investissement “Raidet”, mis en œuvre par le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfant et des Personnes âgées.

La commissaire régionale de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Aïda Ben Nassr, a indiqué, à l’Agence TAP, que les bénéficiaires sont issues des délégations de Makthar, Kesra, Gaafour, El Aroussa, Siliana-Nord et Siliana-Sud.

Selon la même source, ces projets concernent les domaines du prêt-à-porter, de l’élevage de volailles, de la confection de rideaux, des vêtements traditionnels, avec une valeur de crédits comprise entre 4 et 10 mille dinars.

Selon Ben Nassr, le programme vise à permettre aux femmes qui souhaitent démarrer des projets, qu’ils soient micro, petits ou moyens, de bénéficier d’une ligne de financement comprise entre 10 et 300 mille dinars, à travers trois banques, à savoir, la Banque tunisienne de solidarité (BTS), la Banque nationale agricole (BNA) et la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME).

Pour rappel, la manifestation a été supervisée par le gouverneur de la région, en présence de la première déléguée et de la commissaire régionale de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées.