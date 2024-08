Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a annoncé le premier cas de maladie de la dermatose nodulaire contagieuse chez les vaches tunisiennes, qui est transmise par plusieurs insectes.

Cette maladie infectieuse nodulaire de la peau des vaches est une maladie virale qui ne touche que le bétail et n’est pas transmise à l’homme. Elle est transmise d’un animal à l’autre par certaines espèces de mouches, de moustiques ou de tiques et ses symptômes sont la fièvre et l’apparition de nœuds de différentes tailles sur la peau de l’animal.

Dans un communiqué publié, mercredi, le ministère a expliqué que, suite à la découverte par un un vétérinaire privé d’un cas de dermatologie nodal infectieuse à Fernana (gouvernorat de Jendouba) chez un taureau propriété d’un éleveur installé dans une région située à 1,5 km de la frontière algérienne, les services vétérinaires relevant du commissariat régional pour le développement agricole se sont dépêchés sur les lieux pour mener des recherches techniques et de prélever des échantillons nécessaires à l’analyse en laboratoire, ce qui a confirmé la lésion de l’animal, sachant que la maladie s’est récemment propagée dans les pays voisins.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la pêche recommande de faire preuve d prudence et d’informer immédiatement les services concernés lors de suspicion, pour mettre un terme à la propagation de la maladie, sachant que l’information sur les maladies infectieuses est obligatoire conformément au décret n°2002 de l’année 2009. Le ministère a rappelle, également, qu’il faut respecter les mesures de biosécurité, réduire les mouvements d’animaux, assécher l’eau stagnante et garder les animaux dans des étables propres et bien aménagés.

Afin de promouvoir la recherche technique, une équipe compétente du Centre de vigilance sanitaire animalière a été mobilisée pour soutenir les efforts des services vétérinaires régionaux et pour mener une étude approfondie afin d’identifier la source de l’infection, d’une part, et fournir des conseils scientifiques pour des actions appropriées, selon le ministère.

Le département ministériel a déclaré que les mesures sanitaires en vigueur ont été activées automatiquement conformément aux dispositions actuelles, et que les exploiteurs concernés ont été isolés, que les traitements ont été fournis pour lutter contre les insectes transmetteurs, ainsi que des visites d’inspection à toutes les exploitations adjacentes, estimées à 30, pour s’assurer que la maladie ne se propage pas et que les éleveurs sont sensibilisés pour la prévenir.