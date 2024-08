Le siège du commissariat régional à la Famille, à la Femme, à l’Enfance et aux personnes âgées à Monastir a connu, mardi, à l’occasion de la célébration de la journée de la Femme, une cérémonie de remise de 12 avis d’approbation de financement de projets, dans le cadre du programme national de l’entreprenariat féminin et de l’investissement “Raidet”.

Le premier délégué chargé de la gestion des affaires courantes de gouvernorat de Monastir, Issa Moussa, a mis en avant le grand rôle de la femme tunisienne dans l’économie nationale et sa contribution dans divers domaines.

Il souligné le souci de l’Etat d’accompagner le lancement de projets à travers le programme “Raidet”, sous la supervision du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, et d’autres programmes programmés par le ministère des affaires sociales et le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Il a noté l’importance du suivi de la réussite des projets qui feront progresser le développement et créeront des offres d’emplois.

Le chef de la section de la Banque tunisienne de solidarité (BTS Bank), Assil Sboui, a souligné, à l’Agence TAP, que 52 avis d’approbation ont été remis pour des prêts sans intérêts avec des procédures simples et simplifiées, d’une valeur totale de 520 mille dinars, pour financer 52 projets, ajoutant 12 avis ont été remis, mardi, pour une valeur totale d’environ 120 mille dinars.

La remise de ces avis s’inscrit dans le cadre de la deuxième session de la manifestation “Nejihat Bebledi”, organisée par le commissariat régional à la Famille, la Femme, l’Enfance et aux Personnes âgées sous le slogan « L’entrepreneuriat féminin, un chemin vers la réussite » dans la période du 9 au 22 août courant.