Le directeur général de la Banque Tunisienne de solidarité (BTS) Khélifa Somai a annoncé que le programme de la Banque a pour objectif d’aider à la création des petites entreprises moyennant des coûts de plus de 100 mille dinars d’ici 2025 et ce, dans les secteurs prioritaires dans le cadre de l’économie verte, de l’économie sociale et solidaire et de l’économie bleue, afin de contribuer à la création de nouveaux postes d’emploi.

Au cours d’une cérémonie organisée mardi par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées au palais des congrès à Tunis, à l’occasion de la fête nationale de la femme, le directeur général de la BTS s’est engagé à verser les crédits alloués au lancement des projets dans le cadre du programme Raidet (au total 1000 projets) dans un délai de deux semaines, soulignant que ce programme sera entièrement réalisé à la fin du mois d’aout courant.

Il a affirmé que la BTS accordera aux femmes bénéficiaires du programme Raidet, ayant réussi à rembourser 20 pc de leurs crédits, de nouveaux crédits d’extension et des micro crédits de financement, aux fins d’appuyer les projets d’autonomisation économique des femmes.

S’agissant des projets en difficultés, Sboui a affirmé qu’une commission sera crée par la BTS en coordination avec le ministère de la famille pour soutenir les projets féminins à travers le rééchelonnement des dettes ou l’appui financier, selon les spécificités de chaque projet.

Le directeur général de la BTS a précisé que 57 pc des crédits alloués par la Banque ont été répartis sur les régions dans le cadre de la discrimination positive, ajoutant que 33 pc des projets financés sont destinés aux femmes diplômées du supérieur.

De son côté, le directeur général de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises Wajih Hssine a souligné l’importance de l’accompagnement pour garantir la pérennité de l’entreprise, qui selon lui, s’avère nettement plus important que le financement, notant que les 3 premières années sont les plus difficiles pour le lancement du projet.

Il a affirmé que la Banque de financement des PME a financé 1700 projets et s’emploie à soutenir les projets en difficulté à travers plusieurs mesures telles que le rééchelonnement des dettes, les micro crédits et les services de conseil.