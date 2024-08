“Sidi Bou Said ou l’âme lumineuse d’un village haut perché” est l’intitulé de l’exposition de l’artiste peintre d’origine russe Ksenia Filippova, qui sera accueillie à la Galerie d’art Saladin du 15 août au 15 septembre 2024.

Avec une vision unique de Sidi Bou Saïd, lit-on dans la note de présentation, Ksenia Filippova se distingue par son approche singulière et immersive de l’art pictural.

En consacrant une grande partie de son œuvre au village pittoresque de Sidi Bou Saïd, elle révèle une dimension artistique inédite sur ce village, célèbre pour son atmosphère envoûtante et les nombreux saints qui l’ont imprégné de leur luminescence. Un village qui devient, sous le pinceau de Filippova, un tableau vivant de spiritualité et de tradition.

En ce début de troisième millénaire, Ksenia Filippova est la première artiste à investir de manière aussi complète l’univers visuel de Sidi Bou Saïd. Ses toiles ne se contentent pas de représenter les scènes du quotidien du village , elles les transcendent. Avec une parfaite maîtrise technique, elle capte et retranscrit les nuances délicates de la vie “sidi bou saidienne”.

Ses œuvres illustrent avec une précision saisissante la vie des habitants de ce lieu mythique, connu pour ses vertus spirituelles et curatives.

Sidi Bou Saïd est ainsi immortalisé par Filippova d’une manière qui invite à explorer les aspects les plus profonds de ce village à travers son art qui ne se contente pas de décorer les cimaises, mais de transporter les spectateurs dans un monde où le quotidien et le sacré coexistent harmonieusement. En célébrant ce village aux multiples vertus, Ksenia Filippova offre une perspective artistique et culturelle inédite qui enrichit notre compréhension de cet endroit unique drapé de bleu et blanc.