Les préparatifs pour la rentrée de formation 2024-2025 et les dernières nouveautés du secteur ont été au centre d’une réunion de travail tenue hier, lundi, en présence du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhieb, du chef de cabinet Abdelkader Jemmali et du directeur général de l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP), Marouane Ben Slimane, au siège du département.

Selon un communiqué du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, la réunion a été une occasion pour aborder les dernières évolutions quantitatives et qualitatives du secteur de la formation professionnelle, en lien notamment avec l’augmentation de la capacité du système national de formation professionnelle, le développement des modes de formation professionnelle et de formation par alternance, ainsi que la bonne utilisation et exploitation des espaces de formation professionnelle.