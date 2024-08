Dans le cadre de leur projet baptisé “Sciences Humaines et Sociales en traduction” (SHS), “Insaniyyat fī al-tarjama”, l’Institut français de Tunisie (IFT) et le Groupement d’intérêt Scientifique Moyen-Orient et Mondes Musulmans (GIS MOMM) veulent recruter 15 traducteurs de moins de 30 ans.

Les candidatures doivent être envoyées avant le vendredi 23 août 2024, peut-on lire dans le communiqué, publié ce samedi 10 août, sur le site de l’IFT.

Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien en ligne pour discuter de leurs compétences et de leur motivation. Après une phase de mise en place et de préparation à distance, les candidats sélectionnés seront appelés à participer à deux ateliers qui se dérouleront à Tunis (7-11 octobre 2024) et à Lyon (printemps 2025).

Les candidats retenus participeront à la traduction de l’arabe vers le français de l’ouvrage de la Tunisienne Fatma Ben Slimane : ” Terre et identité : l’émergence de l’État territorial en Tunisie, 1574-1881 (EdiSciences, Tunis, 2009, 448 pages).

Fatma Ben Slimane est enseignante d’histoire moderne, à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FSHS) de Tunis, qui s’interesse à l’histoire politique et sociale de la Tunisie de l’époque ottomane, à partir de sources en langue française, arabe et en turc ottoman. Après un premier ouvrage sur le processus de formation de la province de Tunis, elle a travaillé sur la période des réformes, notamment sur l’élaboration d’une nationalité tunisienne à la fin du XIXe siècle et à la question des protections consulaires européennes en faveur des sujets tunisiens.

L’IFT présente un projet qui représente une opportunité exceptionnelle de contribuer aux échanges culturels entre la France et le monde arabe tout en développant vos compétences professionnelles. Les noms des traducteurs figureront sur la publication finale des traductions.

Les études récentes (y compris Le Livre blanc des études françaises sur le Moyen-Orient et les Mondes Musulmans (GIS MOMM, 2014)) soulignent un déséquilibre marqué dans la diffusion des travaux en sciences humaines et sociales (SHS) entre le monde francophone et arabe. Sans traduction, la recherche francophone sur le Moyen-Orient reste largement méconnue, tandis que les publications arabes peinent à franchir les frontières linguistiques.

Le passage de relais d’une génération de traducteurs à l’autre, l’irruption de l’intelligence artificielle dans le champ de la traduction rendent cette action nécessaire. La traduction en SHS exige en effet une attention particulière aux nuances terminologiques et conceptuelles, cruciales pour la circulation des savoirs entre cultures.

Le projet “SHS en traduction – Insaniyyat fī al-tarjama” vise à répondre à ces défis. S’inscrivant dans la continuité des programmes “Livres des deux rives” et “Open Traduction”, il ambitionne d’élargir et pérenniser les initiatives de traduction en SHS entre l’arabe et le français. Cette démarche s’aligne sur les objectifs de coopération culturelle et de plurilinguisme, tout en renforçant les relations avec les acteurs culturels établis et émergents dans le monde arabe.

Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) du CNRS (Centre national de la recherche scientifique, France) « Moyen-Orient et Mondes musulmans » a été créé au 1er janvier 2013. Il a vocation à fédérer l’ensemble des équipes de recherche françaises qui travaillent sur ce champ, dans toutes les disciplines concernées (histoire, géographie, sciences politiques, sociologie, anthropologie, histoire de l’art, littérature, islamologie, philosophie), peut-on lire sur le site du GIS.

Le champ concerné par le GIS s’intéresse en priorité au Moyen-Orient et au Maghreb. Il comprend aussi les « Mondes musulmans » : cette expression se réfère à une histoire et une culture communes, développés autour d’un noyau central, vaste Moyen-Orient qui s’étend du Maroc à l’Inde et à l’Asie du Sud-Est, en passant par l’Asie Centrale.

Le GIS regroupe près d’une quarantaine de centres de recherche français. Il est soutenu par le CNRS (INSHS) et par 26 Universités et grandes écoles.