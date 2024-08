Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a appelé, lundi, tous les intervenants dans la filière de production et de distribution de produits avicoles à s’engager en vue d’assurer un approvisionnement régulier de ces produits et à faire face aux différentes pratiques de spéculation, et ce, suite à la fixation de leurs prix de vente, à compter du 9 août 2024.

Le département du Commerce a invité, dans un communiqué, les producteurs à maintenir les niveaux quotidiens de production et de distribution de viande de volaille, à appliquer les prix fixés, conformément à la décision du 7 août 2024, et à veiller à obtenir les autorisations préalables auprès des services concernés avant toute opération de stockage de cette matière.

Les producteurs sont appelés, aussi, à déclarer, immédiatement, auprès des directions régionales du Commerce leurs stocks de viande de volaille, ainsi que les dates et les lieux de leur stockage et à respecter les circuits légaux de distribution, ainsi qu’à veiller à traiter avec des acteurs légaux.

Par ailleurs, le ministère du Commerce a invité les commerçants de produits avicoles à faire connaitre au grand public les prix fixés (conformément à la décision du 7 août 2024), tout en veillant à les respecter, à exposer ces produits dans les espaces de vente au public , à répondre aux commandes présentées par les clients et à éviter toute pratique illégale d’abstention de vente ou de vente conditionnée.

Les commerçants sont appelés, en outre, à informer les services centraux ou régionaux, relevant du Ministère du Commerce, de tout fournisseur qui suspend ou réduit les commandes émises et à exiger des factures et des documents légaux prouvant la légalité d’approvisionnement, de distribution et de transport des produits avicoles.

Le département du Commerce a réitéré, en outre, que toute pratique commerciale illégale sera sanctionnée conformément à la législation en vigueur.