La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a affirmé que la lutte contre l’économie parallèle renforcera les capacités de l’État, ancrera la politique d’autonomie et réduira le recours à l’endettement, selon un communiqué publié, lundi, par le département des Finances.

Intervenant lors de la réunion du Conseil national de la Fiscalité(CNF), consacrée à la présentation d’une étude préliminaire réalisée par la Commission technique chargée d’élaborer une stratégie nationale de lutte contre l’économie parallèle, Nemsia a souligné que le développement de ce fléau, au cours des dernières années, a entrainé des pertes énormes à l’économie nationale.

Et d’ajouter que la lutte contre ce phénomène s’inscrit dans le cadre de la consécration de la transparence des transactions et de l’équité entre tous les acteurs économiques, ainsi que le renforcement de la concurrence loyale.

D’après elle, les solutions proposées pour faire face à ce phénomène seront élaborées dans le cadre d’une approche globale qui prend en considération tous les aspects et volets économiques et sociaux, à même de veiller à assurer l’encadrement adéquats des catégories vulnérables et à faible revenu.

A l’issue de cette rencontre, les participants ont convenu de présenter la version finale de cette étude lors d’une réunion ultérieure après avoir pris en compte les propositions soumises par les membres du CNF.