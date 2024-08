La manifestation cinématographique “Les Ecrans de Hammamet” a pris fin hier au Centre Culturel International de Hammamet (CCIH) avec la remise de cinq prix de la compétition des courts métrages tournés avec des smartphones « Mobile Movie » à laquelle ont concouru huit candidats avec des oeuvres assez originales, drôles et amusantes portant une diversité de regards et de thèmes, allant du drame intime à la comédie sociale, autour des coulisses d’un festival âgé de soixante ans, le Festival International de Hammamet.

Le Grand Prix a été décerné à Karama Sayadi pour son œuvre « Mon Double » : Le danseur Farid, se remémore de sa grand-mère et de ses habitudes et rituels au moment où il se préparait dans sa loge pour sa performance sur la scène du théâtre de plein air de Hammamet.

Le deuxième prix a été remporté par « Le Si Magique d’être » d’Imen Ghazouani qui s’infiltre sur la scène du Festival de Hammamet pour vivre des moments imaginaires de rêve avec les personnages qui ont marqué de leur passage cette scène, à sa manière et à travers l’écran de son téléphone portable.

Le prix « Résidences artistiques » attribué par le syndicat indépendant des réalisateurs producteurs a été décerné à deux œuvres ; « Deadline » de Hazem Fnira où il raconte l’instant où Hazem, devant son écran d’ordinateur essaie, à la dernière minute de participer à un atelier de réalisation des courts métrages, à 85 minutes de la fermeture des candidatures. La deuxième œuvre lauréate est « Si Bastian » de Rayen Bedoui qui raconte la petite fiction du gardien de Dar Sébastian qui se trouve devant le fantôme des maitres des lieux Sébastian âgé aujourd’hui de 821 ans : des secrets cachés se partagent entre le propriétaire qui apparaît tous les cinquante ans pour fêter son anniversaire de minuit à l’aube et un gardien d’un temple qui lui non plus n’en manque pas de choses à révéler.

Le prix du public a été décerné à «A suivre » de Fares Laafif qui fait un zoom sur Jamila, la femme qui travaille à l’administration mais qui a l’art dans les vaines : sans théâtre elle ne peut pas vivre.

Le Prix du jury a été remis à Hassen Ben Nasr (Sancho) pour sa contribution artistique dans la direction photo des films participants.

Les films vainqueurs ont été évalués et choisis par le jury composé de la cinéaste Salma Baccar, la scénariste Emna Najjar et l’artiste visuelle et jeune réalisatrice Sahar El Echi.

Pour rappel le concours “Mobile Movie”, organisé sous la direction artistique d’Ibrahim Letaief, a consisté à produire huit courts métrages d’une durée de 2 à 5 minutes, axés sur les soixante ans du Théâtre de plein air de Hammamet, en filmant les coulisses de la 58ème édition du Festival International de Hammamet avec des téléphones portables. Les participants ont bénéficié d’un encadrement professionnel dans le domaine cinématographique à travers des ateliers allant de l’écriture à la post-production.

Placée sous le signe “Célébration de l’Innovation et de la Créativité”, la manifestation culturelle “Les Ecrans de Hammamet” qui s’est déroulée du 5 au 11 août 2024 dans sa première édition juste après la clôture de la 58ème édition du festival international de Hammamet (05 juillet-03 août 2024) a été composée de plusieurs volets: Mobile Movie, une exposition d’art vidéo, des panels de rencontres et des projections en plein air tout au long d’une semaine de cinéma sous les étoiles pour le plus grand bonheur du public.