Un centre de collecte et de stérilisation du lait de chamelle verra le jour prochainement dans la délégation de Hezoua (gouvernorat de Tozeur), après parachèvement des procédures nécessaires.

Ce projet, le premier du genre, est mené par la coopérative “Nega”, spécialisée dans l’élevage des camélidés et ce dans le cadre du programme de l’Office de l’Elevage et des Pâturages pour le développement de ce secteur et ses produits dérivés.

Cette société centrale regroupe cinq coopératives installées à Hezoua, Tamaghza et Nefta, a indiqué à l’Agence TAP, son directeur Mohamed Essid Maatallah, soulignant sa disposition à collaborer avec d’autres coopératives situées dans les régions voisines notamment à Tataouine, Kébili et Médenine.

Il a fait savoir qu’un espace a été aménagé et mis à la disposition de la coopérative avec tous les équipements nécessaires de collecte, de pasteurisation et de conditionnement du lait, ajoutant que l’entreprise devrait obtenir une double certification sanitaire des structures publiques et du secteur privé, ce qui permettra de promouvoir ce produit au niveau national et même sur les marchés étrangers selon les standards sanitaires internationaux, et ce dans le cadre du programme national de promotion du secteur de l’élevage de camélidés, financé conjointement par l’Office de l’élevage et l’Agence de coopération allemande.

En ce qui concerne la promotion du produit, la même source a rappelé que l’entreprise avait déjà une expérience antérieure dans la promotion du lait de chamelle, produit par la société “agriculteur”, ce qui renforce les opportunités de sa commercialisation sur le marché national, précisant que le lait de chamelle est consommé dans plusieurs gouvernorats et aura également de bonnes perspectives d’exportation à l’étranger surtout après la conclusion d’un accord entre la Coopérative Centrale “Naqa” et une entreprise suisse pour exporter un quota quotidien vers le Marché suisse à raison de 500 litres par jour.