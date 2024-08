L’art de l’acteur dans le théâtre interactif comme pratique centrale de la médiation culturelle est le thème d’ateliers de formation dirigés par l’artiste dramaturge et médiateur culturel Raouf Ben Yaghlane et organisés par Enda-inter arabe du 14 août au 15 septembre 2024.

Ces ateliers, organisés dans le cadre du programme “Culture Agissante”, consistent en des cycles de formation sur la médiation culturelle et les scénarios de projets d’action culturelle. Ils visent à enrichir les compétences culturelles et artistiques des jeunes à travers des sessions pratiques et interactives, autour d’activités artistiques telles que le théâtre, la photographie, ou la vidéo, afin de leur faire découvrir leur potentiel créatif, améliorent leurs capacités d’expression.

L’objectif étant également de comprendre et de répondre aux besoins culturels des jeunes, encourager la participation citoyenne et l’esprit de concertation sociale et former des médiateurs culturels capables de concevoir des projets de développement culturel.