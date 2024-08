Douze artistes photographes issus de divers pays participeront à l’exposition “Unstable Point” qui sera déployée sur l’avenue Bourguiba au cœur de la Capitale, dans le cadre de la Biennale d’art contemporain “Jaou Tunis” prévue du 9 octobre au 9 novembre 2024.

La liste publiée, ce vendredi 10 août, sur la page Facebook de Jaou Tunis, réunira des artistes photographes basés en dehors de leurs pays d’origine notamment en Occident : Yasmine Belhassen, Maram Nairi (Tunisie), Ilias Bardaa (Maroc/Pays-Bas), Ethel Aanyu (Ouganda), Adam Rouhana (Peslestine/Etats-Unis d’Amériques), amina Kadous, Lina Geoushy (Egypte), Sameer Farooq (Pakistan), Farren Van WYK (Afrique du Sud/Pays-Bas), Jasmin Daryani (Iran/Suède), Louisa Barbari (Algérie/France), Mobolaji ogunrosoye (Nigeria).

L’exposition sera placée sous le commissariat de Taous Dahmani, historienne de l’art, écrivaine et commissaire française, britannique et algérienne, spécialisée dans la photographie.

La Biennale a également dévoilé la liste des formateurs sélectionnés dans Jaou Lab 2024 composée de Sarra Abidi (réalisatrice et productrice), Amine Messadi (directeur de la photographie), Sonia Chamkhi (cinéaste et universitaire) et Chedy Ben Fredj (créateur de contenu spécialisé en audiovisuel, arts graphiques, et photographie).

Le programme Jaou Lab est une initiative de la Fondation Kamel Lazaar et de l’Institut français de Tunisie avec le soutien du Fonds Équipe France.

Un cycle de formations et de rencontres, destiné à 90 étudiants provenant de diverses institutions universitaires à travers la Tunisie a été lancé dans le cadre de l’université d’été organisée dans l’univers créatif de Jaou Lab avec au programme six ateliers simultanés conçus pour répondre à leurs ambitions artistiques.

Ces ateliers sont ouverts aux étudiants du Grand Tunis, dans le cadre d’un espace dédié à la réflexion, à la création et à l’expression artistique afin de développer leurs compétences et réaliser des projets photographiques et vidéos expérimentaux.

La première cohorte se déroulera du 20 au 23 août et la deuxième du 27 au 30 août 2024.

Jaou lab offre aux étudiants la possibilité notamment d’exposer leurs œuvres lors d’une exposition qui fera partie du programme de la Biennale Jaou en octobre 2024 et de prendre part aux activités de la Biennale pendant quatre jours à Tunis (symposium, concerts, vernissages, rencontres professionnelles).

Le prix “Jaou Lab” de la meilleure œuvre photographique estudiantine sera décerné sur la base d’un vote du public pendant la Biennale.

L’exposition “Jaou Lab” a pour thématique la migration clandestine, “un sujet complexe et sensible qui soulève de nombreuses questions et fait référence à une forme de mobilité illégale de personnes à travers les frontières ou par la mer”.

Thème d’actualité qui interpelle diverses familles dans un grand nombre de pays du tiers-monde, la migration clandestine touche le continent africain depuis des décennies, essentiellement la Tunisie qui, par sa situation géographique, constitue pour les jeunes tunisiens, arabes et subsahariens un pont de passage entre les deux rives de la Méditerranée.

Lancé en 2013 par la Fondation Kamel Lazaar, Jaou Tunis est devenu une Biennale. Lors de sa 6ème édition organisée en 2022, le festival s’est focalisé sur l’art de l’image, de la photo et de l’image en mouvement à travers une quinzaine d’expositions dans plus de 15 espaces, ouverts et fermés.

Près de 160 photographes et artistes de plus de 45 pays avaient ont pris part à Jaou Photo 2022 organisé à Tunis en plus de Sfax et Sousse avec le soutien de partenaires tunisiens et étrangers.

La Biennale mettant en avant les artistes et intellectuels du Sud est devenue l’une des principales manifestations d’art contemporain du Maghreb et du Moyen Orient avec pour objectif de promouvoir la dynamique de la scène culturelle et artistique de la région et de créer une véritable plateforme créative.