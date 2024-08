Un accord-cadre de coopération entre la Tunisie et l’Algérie dans le domaine du transport multimodal, de la logistique et de la météorologie a été signé, lors d’une réunion tenue samedi, a indiqué le ministère du Transport dans un communiqué

Un mémorandum d’entente dans le domaine de l’aviation civile entre les institutions de l’aviation civile tunisienne et algérienne a été également signé, lors de cette réunion présidée par la ministre de l’Équipement et de l’Habitat, chargée du ministère des Transports Sarra Zaafrani Zenzri, et le ministre algérien des Transports, Mohamed El Habib Zahana

La réunion a été l’occasion pour les deux parties de discuter des moyens de développer la coopération entre les deux pays dans le secteur du transport multimodal .

Les deux parties ont convenu d’élaborer un programme de travail et de fixer un calendrier pour sa mise en œuvre, lequel contribuera à établir un partenariat entre les institutions des deux pays opérant dans les secteurs du transport, de la logistique et de la météorologie.

La ministre du Transport a appelé à œuvrer davantage dans le cadre d’une vision commune, basée notamment sur le renforcement du cadre juridique régissant la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine du transport ( différents modes) , de la logistique et de la météorologie pour être au diapason des nouveautés internationales.

Il s’agit également de renforcer le raccordement entre les deux pays, à travers les réseaux de transport ferroviaire, routier, maritime et aérien, et la coopération dans les domaines de la formation, de l’échange d’expériences et d’expertise, ainsi que l’encouragement de l’investissement et du partenariat entre les deux pays dans les secteurs public et privé pour la réalisation de projets dans le domaine du transport, en plus de la création de zones logistiques dans les zones frontalières pour développer le commerce bilatéral. L’objectif est d’en faire des points de distribution vers les pays africains, européens et le reste des pays du monde

Pour sa part, le ministre algérien des transports a salué le niveau des relations bilatérales entre les deux pays, exprimant la disposition de son pays à soutenir tous les programmes et les initiatives qui sont à même de hisser les relations à un niveau avancé, à travers la concrétisation des objectifs en commun, conformément aux directives des dirigeants des deux pays et aux aspirations des deux peuples.

Il a considéré que le partenariat est indispensable pour faire face aux mutations mondiales et gagner les paris à tous les niveaux.