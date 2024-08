Le projet pilote du réseau d’éclairage public à haute efficacité et économie d’énergie dans la Zone Industrielle 3 à Gabès, est entré en service récemment.

Les composantes du projet, dont le coût a atteint environ 1,2 million de dinars, portent notamment sur la mise en place de trois transformateurs électriques moyenne-basse tension, l’installation d’un réseau d’éclairage public sur une distance de 6 200 mètres linéaires ainsi que la pose de 211 lanternes et lampes électriques de type LED à fort rendement.

Ce projet, réalisé par par l’Agence Foncière Industrielle (AFI), se caractérise en particulier par une économie significative de la consommation d’électricité, estimée à environ 58%, une réduction des émissions de carbone de plus de 54% et une durée de vie de plus de 50 mille heures, ce qui contribue à réduire les coûts de maintenance et à assurer une qualité d’éclairage élevée, intelligente et amie de l’environnement, afin d’atteindre les objectifs de développement durable, selon les données fournies par l’AFI.

La zone industrielle 3 à Gabès, qui couvre une superficie de 120 hectares, est la première zone industrielle dont le réseau d’éclairage public est aménagé par l’AFI.