Les oasis de la région de Gabès sont exposées à de réels dangers en raison de l’expansion urbaine et la faiblesse des ressources hydrauliques, a indiqué le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP), Habib Dhieb à la TAP.

Ce phénomène a causé une baisse de la production agricole, telle que la production des grenades, du henné et des abricots, a-t-il souligné.

Il a appelé le ministère de l’agriculture et de la pêche à protéger les oasis de l’étalement urbain, à répondre aux besoins en eau d’irrigation et à lutte contre les dégâts causés par les sangliers qui détruisent environ un tiers de la récolte des grenades, des raisins et autres cultures, notamment les légumes.

Il a également appelé le ministère à aider les agriculteurs à soigner leurs arbres fruitiers, notamment les grenadiers, à revitaliser le travail agricole à l’intérieur des oasis et à renouveler les réseaux d’irrigation et de drainage, notant que cela motiverait les agriculteurs à travailler et réduirait le phénomène de négligence du secteur agricole.