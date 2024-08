Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Neji, a affirmé, vendredi, que la propagation des services de téléphonie mobile en Tunisie a atteint un niveau record, avec un nombre d’abonnés atteignant près de 16 millions, à fin mai 2024, soit une hausse de 130%, au moment où les délits électroniques et les opérations d’escroquerie ont augmenté, ce qui impose de mobiliser des mesures préventives à cet effet.

S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée par le ministère des Technologies de communication en partenariat avec l’Instance Nationale des Télécommunications (INT) sur les procédures de protection des abonnés de téléphonie mobile, Ben Neji a fait état d’une demande accrue de services de communications mobiles dans le pays ainsi que de recours intensifié à l’utilisation d’Internet via les téléphones mobiles.

Et d’ajouter que le nombre d’utilisateurs a dépassé les 10 millions de personnes, (en augmentation de 91,1%), alors qu’on recense environ 25 mille cartes SIM vendues quotidiennement en Tunisie.

Le ministre a souligné l’accroissement du nombre de cybercriminalité et des délits d’escroquerie, malgré l’existence de cadres juridiques et de règles régissant le processus de vente de cartes SIM de téléphonie mobile. Ceci est dû, d’après lui, à la multiplication des prestations et des applications accessibles via les numéros de téléphones mobiles, dont les services de paiement électronique, les services bancaires…

Dans ce cadre, Ben Neji a pointé du doigt un nombre de pratiques dangereuses et abus, notamment le fait de permettre à d’autres personnes d’utiliser des cartes SIM de téléphones portables ou des lignes téléphoniques fixes sans en transférer réellement la propriété, ainsi que de continuer à utiliser les cartes SIM appartenant à de personnes décédées…

Il a fait savoir, ainsi, que son département et l’INT ont lancé des mesures pour protéger les abonnés des services de télécommunications fixe et mobile, dont notamment la mise à jour des bases de données des abonnés, la suspension des lignes de téléphonie mobile appartenant à des personnes inconnues…

Et d’ajouter qu’il est impératif de présenter une carte d’identité nationale ou un passeport pour acquérir une ligne de téléphonie mobile et d’éviter la vente arbitraire de cartes SIM dans les rues.