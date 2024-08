Le marché de la santé connectée est en pleine expansion, porté par le vieillissement de la population et la demande croissante de solutions de santé personnalisées. Leur chiffre d’affaires devrait bondir de plus de 60% à horizon 2025, pour atteindre environ 78 milliards d’euros, selon Statista.

Avec sa semelle intelligente capable de détecter les premiers signes de maladies neurodégénératives, la startup eSteps entend bien révolutionner la prise en charge et le traitement de ces maladies. La semelle intérieure collecte des données sur les mouvements et la démarche de l’utilisateur. L’application mobile analyse ensuite ces données et fournit des informations personnalisées à l’utilisateur. L’appareil peut également être utilisé par les athlètes et les amateurs de fitness. Grâce à cette technologie de pointe, eSteps a toutes les cartes en main pour se positionner comme un acteur majeur de la santé connectée. Pour ce faire, l’entreprise a déjà établi des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs du secteur de la santé aux États-Unis et en Europe.

A l’origine de eSteps : une recherche universitaire développée par Nidhal Louhichi, à l’Université de Bologne en Italie, qui prendra la forme d’une startup en 2020. Le siège sera par la suite transféré à Boston en mars 2022, se positionnant ainsi au sein du premier pôle mondial de santé numérique. Depuis, eSteps a obtenu le soutien d’EXOR Ventures et de 216 Capital. EXOR Ventures a apporté sa vision stratégique du secteur de la santé, tandis que 216 Capital a facilité l’expansion d’eSteps en Afrique du Nord, en particulier en Tunisie.

216 Capital ayant investi dans les premiers pas de la startup, Dhekra Khelifi, Partner, souligne la contribution significative d’eSteps aux solutions de santé numérique et de mobilité : “Nous croyons au potentiel transformateur d’eSteps. Notre investissement dans eSteps est motivé par leur engagement à utiliser des technologies avancées pour améliorer les résultats des patients, autonomiser les professionnels de la santé et, en fin de compte, améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes. La vision d’eSteps s’aligne sur notre mission de soutenir des avancées révolutionnaires qui répondent aux défis de santé critiques et favorisent un avenir plus sain pour tous.”

eSteps ambitionne de devenir le leader mondial de la santé connectée pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. L’entreprise envisage de développer de nouveaux produits et services, tels que des applications mobiles et des plateformes de données pour offrir une expérience de santé connectée complète à ses utilisateurs.

A propos de 216 Capital :

Fondée à Tunis en 2021 par une équipe d’entrepreneurs et d’investisseurs, 216 Capital est une société de capital-risque en seed et pre-seed spécialisée dans les entreprises technologiques. 216 Capital investit auprès d’entrepreneurs déterminés et créatifs qui construisent des entreprises disruptives.

Pour en savoir plus : www.216capital.vc