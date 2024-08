Le long-métrage tunisien “Là d’où l’on vient” (Mé el Aïn) de Meryam Joobeur figure dans la liste des quatre films confirmés dévoilée ce jeudi par la 39ème édition du Festival international du Film francophone (FIFF) de Namur qui se déroulera du 27 septembre au 4 octobre 2024 à Namur (Belgique).

“Là d’où l’on vient” est la version longue de son court métrage “Brotherhood (2018) sélectionné dans plus de 150 festivals et ayant remporté 75 prix internationaux.

Le FIFF mentionné dans ce sens “qu’il se devait d’être au rendez-vous pour présenter cette oeuvre à la fois forte et touchante”.

Réunissant dans le casting Salha Nasraoui, Mohamed Grayaa et Malek Mechergui, le film (production Tunisie/France/Québec/Norvège) relate l’histoire de Aïcha, une mère tunisienne douée de rêves prophétiques, vivant dans une ferme rurale avec son mari Brahim et ses trois fils. Leur vie est complètement bouleversée après le départ de leurs fils aînés, Mehdi et Amine, à l’étreinte violente de la guerre. Du jour au lendemain, Aïcha et Brahim se retrouvent sans fondement et tentent de donner un sens à une nouvelle réalité douloureuse. Quelques mois plus tard, le retour de Mehdi déclenche d’étranges événements dans le village. Aïcha doit affronter les limites de son amour maternel afin de mettre fin à l’obscurité grandissante (synopsis).

Cinéaste tunisienne basée à Montréal, Meryam Joobeur a réalisé plusieurs courts métrages sélectionnés aux quatre coins du monde, dont son court “Brotherhood” nominé aux Oscars et présenté à Namur en compétition internationale.