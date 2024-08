Quatre candidats seront retenus pour bénéficier d’une master class avec Jiří Bárta, l’un des plus grands violoncellistes de sa génération, et ce, le 5 septembre à la Cité de la culture Chedly Kilibi. Un appel à candidatures a été lancé par le théâtre de l’opéra de Tunis dont le dernier délai à soumission est fixé pour le 24 aout 2024.

Les activités de concert du violoncelliste tchèque Jiří Bárta, l’ont conduit dans la plupart des pays européens, en Amérique du Nord et du Sud, en Australie, au Japon et en Corée, ainsi qu’en Afrique et au Moyen-Orient. Il s’est produit dans des festivals tels que Edinburgh, Kuhmo, Lugano, Newport, Prague Spring Festival, Schubert Festival Salzburg, Schleswig Holstein Musik Festival.

En tant que soliste ou en récital, il s’est produit dans des salles telles que le Berlin Philharmonic Hall, le Berlin Konzerthaus, le Birmingham Symphony Hall, le Manchester Bridgewater Hall, le Buenos Aires Teatro Colon, le Carnegie Weill Recital Hall, le Dublin Concert Hall, l’Edinburgh Queen Elisabeth Hall, l’Auditorio de Barcelone, le Los Angeles Dorothy Chandler Pavilion, le London Wigmore Hall etc…

Il a joué avec avec des instrumentistes tels que le Quatuor Ebene, Ilya Gringolts, Chloe Hanslip, Martin Kasík, Piers Lane, Konstantin Lifschitz, Hamish Milne, Vadim Repin, Dmitri Sitkovetski, Josef Suk ou Antoine Tamestit, avec des orchestres tels que l’Orchestre philharmonique tchèque, l’Orchestre symphonique de Berlin, l’Orchestre philharmonique de Prague, l’Orchestre symphonique de Londres, l’Orchestre philharmonique royal de Londres;;;; ainsi qu’avec des chefs d’orchestre tels que Jiří Bělohlávek, Charles Dutoit, Jakub Hrůša, Gianandrea Noseda, Libor Pešek, Gennadi Rozhdestvenski et Maxim Shostakovich.

Musicien de chambre, Jiří Bárta a cofondé le festival de musique de chambre de Kutna Hora, qui s’adresse à la fois aux mondes de la musique contemporaine et de la musique classique et qui a été immédiatement reconnu comme l’un des meilleurs festivals de musique classique de la République tchèque.

Jiří Bárta a étudié à Prague avec Josef Chuchro, à Cologne avec Boris Pergamenschikow et à Los Angeles avec Eleonore Schoenfeld. Après avoir remporté plusieurs concours nationaux, il s’est vu décerner l’Europäische Förderpreis für Musik à Dresde et le Rostropovich-Hammer Award à Los Angeles. Il a participé au documentaire de la télévision tchèque “Můj pokus o mistrovský opus (Bárta versus Bach Cello Suites)” qui a remporté le prix CIRCOM de 2015 en Irlande.