Une enquête de satisfaction auprès des touristes sur le produit touristique tunisien pendant la haute saison 2024 vient d’être lancée, a indiqué le ministre du Tourisme Mohamed Moez Belhassine.

Le ministre a précisé mercredi, lors de la réunion périodique du groupe de travail mixte chargé du suivi du déroulement de la saison touristique estivale 2024, qu’un échantillon de touristes de différentes nationalités étrangères ainsi que des Tunisiens résidant à l’étranger seront interrogés dans les salles d’embarquement des aéroports de Tunis-Carthage, Enfidha, Monastir, Djerba-Zarzis, et au port de la Goulette, ainsi que dans les points de passage terrestres frontaliers avec l’Algérie et la Libye.

L’objectif est de collecter les opinions et les attentes des touristes, ainsi que d’améliorer la qualité des services rendus, selon un communiqué du ministère du Tourisme publié mercredi.

A cette occasion, le ministre a pris connaissance de l’avancement de la mise en œuvre des différentes mesures prises pour assurer le bon déroulement de la saison touristique estivale, notamment les opérations de nettoyage, le renforcement du système de sécurité, l’autoprotection des établissements touristiques, l’amélioration des services aux postes frontaliers, et d’autres mesures.

La réunion a également permis d’évoquer un certain nombre de programmes et d’initiatives lancés par le ministère du tourisme en coordination avec les parties concernées pour améliorer la qualité des services touristiques, dont l’amélioration des services fournis aux postes frontaliers, ainsi que l’intensification des campagnes d’inspection et de contrôle des unités touristiques.

Au cours du mois de juillet, environ 1 076 inspections ont été effectuées dans diverses unités hôtelières, restaurants touristiques et agences de voyage.

Les opérations d’ inspection ont concerné la qualité des services, le système d’autoprotection, les conditions de sécurité et d’hygiène, les piscines, les centres de traitement des eaux, l’environnement touristique, les excursions et les guides touristiques.

Le ministre du Tourisme a souligné l’impératif de poursuivre la coordination et la communication entre les ministères, les institutions et les professionnels aux fins de garantir l’efficacité et d’assurer une intervention immédiate et continue.