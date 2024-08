Le Président de la République, Kais Saïed, s’est entretenu ce mercredi après-midi, avec le ministre des affaires sociales, Kamel Maddouri et a décidé de le charger de la présidence du gouvernement à la place de Ahmed Hachani, lit-on sur la page officielle de la présidence de la République.

Avant d’être nommé ministre des affaires sociales en mai dernier, Kamel Maddouri était président-directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et, auparavant, président-directeur général de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS).

Né le 25 janvier 1974 à Tborsok, Maddouri est titulaire d’un doctorat en droit communautaire et relations Maghreb-Europe et d’une maîtrise en sciences juridiques de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis 2.

Il est diplômé de l’École nationale d’administration (ENA) et en 2015 de l’Institut de défense nationale. Il est également négociateur international.

Il a été membre du Conseil national du dialogue social et vice-président de la sous-commission de la protection sociale du même Conseil, ainsi que membre des conseils d’administration de plusieurs institutions nationales, le Comité général des assurances et les conseils d’administration des trois Caisses sociales.

Il a également enseigné à l’École nationale d’administration et à l’École supérieure des forces de sécurité intérieure.

Il est marié et père de trois enfants.