Un conseil ministériel tenu, mercredi après-midi, sous la présidence du chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, a approuvé le programme de développement de l’activité de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) pour la période 2025-2030, tout en appelant toutes les parties prenantes à accélérer sa mise en œuvre.

D’après un communiqué, publié par la présidence du Gouvernement, l’accent a été mis aussi, lors du conseil ministériel, sur l’impératif d’investir dans le transport du phosphate par train, tout en soulignant la nécessité d’aménager les espaces nécessaires pour le conditionnement.

Les participants ont évoqué, en outre, la nécessité d’accélérer la réalisation de l’unité de production d’Om Al-Khachab, au gouvernorat de Gafsa, ainsi que la finalisation de l’étude du projet de transport hydraulique du phosphate basé sur le dessalement de l’eau de mer et de la production d’électricité à partir de l’énergie solaire.

Hachani a affirmé, à cette occasion, que bien que le secteur des phosphates soit l’un des piliers de l’économie tunisienne, les difficultés confrontées par la Compagnie en matière de la gestion (notamment en rapport avec l’acquisition des équipements nécessaires et l’amélioration du réseau ferroviaire du transport de phosphates) ont entraîné la détérioration de ses états financiers.

Et d’ajouter que grâce aux efforts déployés, la production a enregistré, depuis 2022, une tendance haussière, notamment avec l’accroissement des prix mondiaux à l’exportation, ce qui a permis d’améliorer les recettes financières de la société.

Le chef du Gouvernement a souligné, dans ce cadre, qu’il est nécessaire d’identifier les solutions adéquates pour renforcer la productivité des entreprises publiques actives dans le secteur et de tirer profit de la conjoncture actuelle, marquée par un besoin accru de phosphate, sur le marché mondial.

Ont pris part au conseil ministériel, les ministres des Finances ; de l’Économie et de la Planification ; des Affaires sociales ; de l’Industrie et des Mines et de l’Energie ; du Commerce et du Développement des exportations ; de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche ; de l’Equipement et de l’Habitat, chargée de la gestion des affaires du département du Transport ; des Domaines de l’État et des Affaires Foncières ; de l’Environnement ; et de l’Emploi et de la Formation professionnelle.