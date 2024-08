Appel à candidatures pour la subvention spéciale dédiée aux misions culturelles tunisiennes à l’étranger

Le ministère des Affaires Culturelles a lancé, mercredi 7 août 2024, un appel à candidatures pour obtenir une subvention spéciale destinée aux participations culturelles tunisiennes à l’étranger.

Dans un communiqué rendu public dans l’après-midi, le ministère appelle “les acteurs culturels et les organismes de production” dans les différentes disciplines culturelles et artistiques à postuler. Les acteurs culturels dans des secteurs comme les arts dramatiques et scéniques, l’audiovisuel, les arts plastiques et le livre, désireux d’acquérir une subvention sont éligibles à cet appel ouvert jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Le ministère s’engage à fournir les financements nécessaires pour « le transport aérien du candidat, 50 % du coût de l’expédition des oeuvres artistiques à condition que la valeur totale du transport ne dépasse pas les mille dinars ainsi que l’attribution d’une allocation pour les missions à l’étrangers, selon la réglementation en vigueur ».

Les acteurs culturels intéressés sont appelés à déposer leurs dossiers de candidatures au bureau d’ordre du ministère des Affaires culturelles, à son siège à Tunis, dans un délai minimum d’un mois de la date de sa participation à l’événement auquel il souhaite prendre part.

« Une invitation au nom de l’organisme ou du créateur qui émane de la part de la partie organisatrice à l’étranger et par les voies diplomatiques officielles » est parmi les principales conditions d’éligibilité pour bénéficier des allocations culturelles, indique le ministère.

Les pièces à fournir consistent également en « une lettre au nom du ministre des Affaires culturelles à déposer par le candidat ou bien par le représentant légal de l’organisme auquel il appartient ».

Le ministre précise que « les dossiers envoyés en dehors des délais mentionnés ou ne répondant pas aux conditions d’éligibilité seront refusés ».

Il est à rappeler que le renforcement du rôle de la diplomatie culturelle tunisienne était au coeur de l’intervention du ministre chargé de la gestion du ministère des Affaires Culturelles, Moncef Boukthir, à la 39e Conférence des chefs de Missions diplomatiques et consulaires tenue le 31 juillet dernier au siège de l’académie diplomatique internationale de Tunis, sous le thème “Le rôle de la diplomatie tunisienne face aux divers défis”.

Le ministre a préconisé d’accorder davantage d’intérêt pour la participation des intellectuels et des créateurs dans les manifestations à vocation culturelle à l’étranger ainsi qu’aux pavillons de la Tunisie afin qu’ils soient une belle vitrine qui témoigne d’une image rayonnante de notre pays à l’international.