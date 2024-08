Les participants au Forum national des compétences tunisiennes à l’étranger ont souligné, lors des travaux de clôture tenus mercredi, la nécessité d’établir un réseautage entre les compétences tunisiennes à l’étranger en plus de la mise en place d’une plateforme numérique et d’une base de données sur les compétences tunisiennes à l’étranger pour faciliter la communication entre elles.

S’étalant sur deux jours (6-7 août) avec la participation de plus de 300 compétences tunisiennes venant de toutes les régions du monde et issues de divers domaines et spécialités, le Forum a appelé dans ses recommandations à établir des mécanismes et des cadres durables pour le dialogue et l’écoute des préoccupations des compétences à l’étranger et de leurs propositions, mais aussi pour l’encadrement de leurs initiatives visant à renforcer leur rôle dans le soutien de l’effort de développement du pays.

Les participants au Forum ont proposé la création d’un mécanisme spécial pour soutenir les membres de la communauté tunisienne à l’étranger souhaitant lancer des projets en Tunisie, outre la mise en place d’une nouvelle politique de communication basée sur une approche participative dans laquelle les compétences tunisiennes jouent un rôle essentiel, renforçant ainsi le rayonnement de la Tunisie à l’étranger.

Ils ont aussi souligné l’importance d’explorer les moyens et mécanismes permettant d’initier une nouvelle dynamique renforçant le rôle des compétences tunisiennes à l’étranger dans le soutien à la diplomatie tunisienne. L’objectif est de mobiliser davantage de soutien économique et d’obtenir le soutien régional et international aux positions de la Tunisie sur diverses questions régionales et internationales.

Dans ce contexte, ils ont mis l’accent sur l’importance de l’exploitation médiatique du succès des Tunisiens à l’étranger dans divers domaines (sciences, culture, affaires, sport, etc.) pour mettre en valeur les capacités du pays en matière de création, d’innovation et de modernisation mondiale.

Ils ont invité à célébrer la “Journée des Compétences Tunisiennes Migrantes” au niveau des missions diplomatiques et consulaires, avec la participation des compétences tunisiennes et en coordination avec les institutions nationales concernées.

De même, les participants ont plaidé pour la modernisation des services consulaires et administratifs destinés aux Tunisiens résidant à l’étranger à l’instar du projet “E-Consulat”.

Les travaux du Forum sont répartis en cinq ateliers portant sur : “Les médias, la politique de communication et le rôle des compétences tunisiennes pour faire entendre la voix de la Tunisie à l’étranger”, “L’axe économique et financier, le développement du climat des affaires et de l’investissement”; ” L’axe de l’innovation, de l’entrepreneuriat, de l’innovation technologique et du développement durable”; “L’axe de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle” et ” L’axe de la gouvernance des relations avec les compétences tunisiennes à l’étranger”.