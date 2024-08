La 15ème édition du Salon International de l’Investissement Agricole et de la Technologie (SIAT’2024) sera organisée du 30 octobre au 2 novembre 2024, au Palais des Expositions du Kram, sur le thème “L’Innovation pour un Investissement Résilient, Inclusif et Durable”.

Cet événement incontournable qui rassemble les acteurs clés du secteur agricole, offrira l’opportunité aux visiteurs, parmi les professionnels, d’établir des partenariats stratégiques avec des entreprises innovantes et des investisseurs de premier plan.

Il leur permettra, aussi, de découvrir les technologies de pointe qui façonneront l’avenir de l’agriculture durable et de prendre part aux forums et ateliers organisés autour des thèmes se rapportant aux enjeux actuels et aux solutions à adopter pour une agriculture résiliente.

SIAT’2024 sera marqué, en outre, par l’organisation de concours et compétitions, notamment le « Concours de la recherche scientifique appliquée » et le Concours national sur les solutions TICs appliquées à l’Agriculture « GREENTIC Competition ».

Ce dernier vise à fonder les piliers d’une agriculture moderne qui tire le meilleur parti des technologies de pointe, à même d’améliorer le rendement et de favoriser un meilleur positionnement concurrentiel sur le marché.