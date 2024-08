L’association de santé mentale Interlinks (Rawabet) a lancé une application sur le téléphone mobile “Psyquilibre” pour fournir des consultations de soutien psychologique moyennant des honoraires symboliques, a annoncé la psychologue Chaima Klaoui.

Elle a précisé dans une déclaration à la TAP que cette association a mis 5 psychologues à la disposition des personnes souhaitant bénéficier de consultations, ajoutant que les rendez-vous doivent être fixés à travers cette application.

“L’application psychilibre fournit un service à distance ou en présentiel au siège de l’association et se caractérise par un contenu didactique sur la santé mentale et les éventuels troubles de comportement” a-t-elle affirmé, signalant qu’un numéro vert 80102638 a été dédié aux consultations et aux cas urgents, outre les réunions psychoéducatives dans les universités, qui sont organisées tout au long de l’année scolaire.