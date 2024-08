Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a publié à l’occasion de la célébration du 68e anniversaire de la fête de la femme le 13 août prochain, un nouveau guide intitulé “l’autonomisation économique de la famille, support de la stabilité sociale”.

Ce guide de 156 pages comprend des success stories de femmes ayant bénéficié des divers programmes d’autonomisation économique dans plusieurs gouvernorats dont notamment, le programme d’autonomisation économique des femmes travaillant dans le secteur agricole, celui des familles en situation particulière et le programme d’autonomisation économique des mères d’élèves menacés de décrochage scolaire.

Dans son introduction, ce guide a traité du cadre général et de l’approche globale de ce programme et de ses objectifs visant l’intégration des catégories vulnérables dans le processus de développement et la réalisation de l’autonomie financière des membres de la famille à travers la création des sources de revenu.

Ce guide qui a été rédigé en arabe et en français comporte 50 échantillons de sources de revenu crées dans un grand nombre de gouvernorats dans le cadre du programme national pilote pour l’autonomisation économique des femmes travaillant dans le secteur agricole, le programme d’autonomisation économique des familles en situation particulière et le programme d’autonomisation économique des mères d’élèves menacées de décrochage scolaire.

Voici le lien du guide à télécharger en PDF