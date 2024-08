L’univers féérique des contes pour enfants a enveloppé, hier soir, la scène mythique de l’amphithéâtre romain de Carthage qui accueillait un premier spectacle mémorable de « Cinderella On Ice » devant un public assez nombreux, majoritairement des enfants.

Cette production de la compagnie « The International Ice Stars » du britannique Julian Deplidge est programmée dans deux soirées successives, les 6 et 7 août 2024 à la 58ème édition du festival international de Carthage. Le cirque de glace s’est déjà produit pour la première fois en Tunisie, il y a près de 10 ans, au Festival international de musique symphonique d’el Jem dans deux soirées, les 26 et 27 août 2014.

Les International Ice Stars se produisent dans des performances largement appréciées à travers le monde et dans divers lieux emblématiques. Des contes d’amour, des opéras, des comédies musicales et des ballets sont joués dans des lieux comme Bercy Arena à Paris, le Casino du Liban, l’Opera de Dubaï aux Émirats, le Forum Grimaldi à Monte Carlo.

Plus de 150 spectacles dans de grandes villes dans 33 pays sur tous les Continents et douze productions à guichets fermés ont été interprétées dans les arènes de Paris, Shanghai, Belgrade, Birmingham, Honolulu, Hong-Kong, Athènes et Lisbonne et des théâtres comme l’Opéra de Dubaï, le Forum Grimaldi de Monte Carlo, Hammersmith Apollo de Londres, le Grand Canal de Dublin, TIM Istanbul…

Outre les amphithéâtres d’el Jem et de Carthage, ses artistes se sont produits dans d’autres théâtre en plein air tels que le théâtre de Randers au Danemark et aux théâtres de Limassol et Larnaca à Chypre.

En cette soirée estivale du 6 août 2024, marquée par une note de fraîcheur nocturne, le théâtre antique de Carthage s’est doté d’une piste gelée où se sont produites les stars internationales du patinage artistique dans une version revisitée du célèbre conte universel de Cendrillon ou Cinderella.

Entamé à 22h, ce premier spectacle en deux parties, de 50′ chacune avec une pause de 20′, a attiré un grand nombre de public notamment des enfants sans soutien familial et des villages SOS et autres qui étaient accompagnés de leur parents.

17 artistes ont livré une performance de haut niveau, quoique l’ambiance dans les gradins était un peu en décalage avec les besoins de ce genre de spectacles. Le silence et la concentration durant la performance étaient presque absents surtout que les spectateurs sont majoritairement des enfants.

Sous un fond sonore composé des célèbres morceaux de la musique classique, des patineurs et patineuses issus de divers pays occidentaux dont le Royaume-Uni, la République Tchèque, la Russie, la Serbie, les États Unis d’Amériques, le Canada, les Pays-Bas, l’Ukraine, la France, l’Allemagne et la Finlande, se succédaient majestueusement sur scène dans des costumes adaptées à l’époque du conte de Cendrillon dans sa version occidentale.

Une grande morale se cache derrière l’histoire la plus connue de Cendrillon qui est présentée dans une adaptation du théâtre de glace britannique aux même ingrédients et émotions de l’histoire originale sur le destin de la petite fille de cendres.

L’histoire de Cendrillon est un conté universel qui possède plusieurs versions à travers les pays et les cultures qui diffèrent parfois de l’univers féérique retranscrit par les studios hollywoodiens de Disney au début des années 50. Ce conte d’origine orale est adapté dans des centaines de versions dans les différentes disciplines artistiques dont le théâtre, le ballet, l’opéra, le cinéma, notamment d’animation, la télévision, la chanson, les arts plastiques, la littérature…

Le concept des productions de Théâtre on Ice, conçues pour s’adapter aux scènes de théâtre, est né au Royaume-Uni, en 1992, avec la production “The sleeping beauty on Ice” de la compagnie de Vee Deplidge. Après leur tournée dans le Royaume, Vee et son fils Julian, soutenus par un groupe d’experts, ont réussi à renforcer leur compagnie qui regroupe des patineurs sur glace russes professionnels de haut niveau, de nombreux concurrents au niveau national, européen et olympique connus sous le nom de Russian Ice Stars.

Leurs productions « The Phantom of the Opera on Ice » (1995), « Carmen on Ice » (1996), « La belle au bois dormant » (1997) et « Cendrillon » (1998) ont fait le tour du monde dans plusieurs villes et pays. En 1999, leur spectacle Peter Pan On Ice a été présenté en tournée européenne notamment à Monte Carlo a la demande du Prince Rainier. D’autres spectacles ont suivi tels que Barnum on Ice, Nutcracker on Ice et les versions les plus somptueuses de « Cendrillon » et « La belle au bois dormant ».

Depuis près de trois décennies, la production de The International Ice Stars a fait le tour du monde présentant une forme de divertissement unique à travers des spectacles innovants et de renommée tels que The Phantom of the opera, Carmen On Ice, The Sleeping Beauty, The Nutcracker et Cinderella.

A leur compte également des spectacles modernes à couper le souffle comme la Belle et la Bête, Blanche Neige sur glace et Peter Pan conçus par la musique originale commandé par Silvio Amatro, compositeur italien de musique classique, contemporaine et populaire et de bandes sonores de films.

Grâce à la créativité du directeur Julian Deplidge, les spectacles des International Ice Stars sont en rupture avec les fées traditionnelles et offrent une vision captivante et spectaculaire du patinage sur glace. Des productions originales réunissant des designers des chorégraphes et des compositeurs et des metteurs en scènes sont présentées dans les arènes et stades les plus emblématiques du monde.

Des patineurs sur glace professionnels de haut niveau et talentueux dont des anciens athlètes olympiques et concurrents nationaux ont fait la réussite de cette compagnie et ses productions reconnues et acclamée par la critique.

La société de production basée au Royaume-Uni offre des productions sur mesure adaptées à tous les théâtres et à tous les budgets. Ses productions Cendrillon, la Belle et la bête, Blanche neige et Peter Pan du cirque de glace sont actuellement en tournée.

Le spectacle de Carthage offre un voyage unique dans l’univers féérique de Cendrillon sur glace grâce à la musique et au style de narration accompagnant les manœuvres et les exploits des patineurs et des patineuses.

Cette version du célèbre conte classique de Cendrillon a été conçue dans des décors minimalistes, loin des paysages tridimensionnels adaptés dans d’autres célèbres représentations de ce genre de théâtre de glace à travers le monde qui introduisent des décors sibériens, des effets magiques spéciaux et des costumes assez luxueux.