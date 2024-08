Un appel à candidatures vient d’être lancé pour le programme international d’échange musical OneBeat 2025, considéré le principal programme multinational d’échange musical organisé par le Bureau des Affaires Educatives et Culturelles du Département d’Etat américain et réalisé par Found Sound Nation, informe l’Ambassade des Etats-Unis à Tunis sur son site, précisant que la date limite de candidature est le 6 septembre 2024.

Ce programme prévoit la participation de 25 musiciens et artistes sonores, âgés entre 19 et 35 ans à la date de fin du programme (mai 2025), en provenance de 54 pays, dont la Tunisie, à ce programme d’échange musical d’un mois qui aura lieu au printemps 2025 aux Etats-Unis, rappelant qu’en 2016, neuf musiciens/artistes tunisiens ont participé à ce programme compétitif.

Les participants à OneBeat 2025, désignés comme OneBeat Fellows, exploreront le pouvoir transformateur de la musique, de la technologie et des arts créatifs dans la promotion de l’engagement civique et le rajeunissement des économies locales. Au cours d’une résidence intensive d’un mois aux Etats-Unis, les OneBeat Fellows auront l’occasion d’écrire, de produire et d’interpréter de la musique originale, ainsi que de développer des stratégies d’engagement communautaire fondé sur les arts. A l’issue de la résidence, ils entameront une tournée dans une région des Etats-Unis, où ils pourront rencontrer divers publics américains, collaborer avec des musiciens locaux et animer des ateliers avec des organisations de jeunes et des associations locales. Le programme vise à encourager la collaboration interculturelle et à doter les musiciens participants des outils nécessaires pour aborder les défis communs de la communauté par le biais de la musique.

OneBeat rassemble des musiciens en début de carrière du monde entier pour écrire, produire et interpréter ensemble de la musique originale, et développer des stratégies d’engagement civique et social fondées sur l’art. Le programme a été créé en 2012 par le Bureau des affaires éducatives et culturelles du Département d’Etat américain et a été conçu et produit par l’organisation artistique Found Sound Nation, basée à New York. Le programme a évolué, passant d’une résidence et d’une tournée annuelles aux Etats-Unis à une série de programmes tout au long de l’année, comprenant des résidences et des tournées dans des pays du monde entier ; une résidence virtuelle, un programme d’incubation d’artistes et d’industries, un podcast, un institut de développement et de formation, et un programme d’études pour les écoles.

Tous les détails sur les conditions et les modalités de participation sont disponibles sur ce lien : httpss://1beat.org