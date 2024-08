L’Algérie et l’Italie coopèrent sur un projet d’interconnexion électrique ambitieux visant à relier les réseaux électriques des deux pays par un câble sous-marin. Sonelgaz et Sonatrach, les géants algériens de l’énergie, ont signé un protocole d’entente avec la compagnie italienne ENI pour mener des études de faisabilité complètes du projet.

Ce projet vise à échanger ou à fournir de l’électricité au marché italien et européen. Les études examineront les aspects techniques, environnementaux, juridiques, économiques, financiers et commerciaux du projet. L’objectif ultime est de produire, transporter et vendre de l’électricité décarbonée à partir de sources renouvelables.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des ambitions de l’Algérie de devenir un fournisseur majeur d’énergie verte pour l’Europe. L’Algérie dispose déjà d’une importante capacité de production d’électricité, et elle investit massivement dans les énergies renouvelables. La mise en œuvre du programme de 15 000 mégawatts d’énergies renouvelables à l’horizon 2035 en est un exemple.

Ce projet de câble sous-marin constituera une première du genre et permettra de créer un hub énergétique reliant l’Algérie à l’Europe. Il renforcera également la coopération entre l’Algérie et l’Italie dans le domaine de l’énergie. (source: APS)