Les échanges touristiques entre l’Algérie et la Tunisie connaissent un essor sans précédent. Depuis le début de l’année, près de deux millions d’Algériens ont franchi la frontière tunisienne, attirés par la qualité des services, la diversité des offres et les prix attractifs. Les régions côtières tunisiennes, telles que Tabarka, Djerba, Nabeul, Hammamet, Sousse et Gammarth, sont particulièrement prisées, souligne le Journal Algérien ElWatan.

Ce phénomène s’explique par plusieurs facteurs : la proximité géographique, la qualité des infrastructures hôtelières, la diversité des offres touristiques et les prix compétitifs. Les émigrés algériens jouent également un rôle important dans cette dynamique, en choisissant de passer leurs vacances en Tunisie.

Le tourisme est un phénomène réciproque. De plus en plus de Tunisiens découvrent les charmes de l’Algérie, motivés par la diversité des paysages et des cultures, mais aussi par des considérations économiques et sécuritaires.

Cette intense activité touristique entre les deux pays présente de nombreuses opportunités, notamment en termes de développement économique et de renforcement des relations bilatérales. Cependant, des défis subsistent, tels que la convertibilité des monnaies et l’amélioration des infrastructures de transport.

Les professionnels du tourisme des deux pays plaident pour une plus grande coopération afin de faciliter les échanges et d’offrir aux voyageurs une expérience toujours plus agréable. La reprise prochaine de la ligne ferroviaire Annaba-Souk Ahras-Tunis est un signe encourageant qui devrait renforcer davantage ces liens.

En conclusion, le tourisme entre l’Algérie et la Tunisie est en pleine croissance et présente un potentiel considérable. Les deux pays ont tout à gagner à renforcer leur coopération dans ce domaine.