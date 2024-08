Les Tunisiens pourront à nouveau profiter d’un temps estival et ensoleillé ce mercredi 7 août 2024. Selon les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), le ciel sera peu nuageux sur l’ensemble du territoire.

Les températures resteront stables et les maximales atteindront des valeurs estivales classiques. Les régions côtières et les hauteurs ouest et sud-est bénéficieront de températures légèrement plus fraîches, oscillant entre 31 et 36 degrés. En revanche, les régions intérieures seront plus chaudes, avec des températures pouvant atteindre 41 degrés.

Un vent d’Est soufflera faible à modéré, offrant un léger rafraîchissement. La mer sera peu agitée à calme, idéale pour les baignades et les activités nautiques.

Conseils: