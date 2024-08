Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, mardi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel consacré à l’examen du suivi du programme de développement du système de transport public en Tunisie, et ce, en présence de la ministre de Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, la ministre de l’Économie et de la Planification, Feryal Ouerghi Sebai, la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejab, et la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargée de la gestion des affaires du département du Transport, Sarah Zaafarani Zenzri.

D’après un communiqué, publié par la présidence du Gouvernement, il a été décidé, à l’issue de cette réunion, de mobiliser les fonds nécessaires pour acquérir, en urgence, 300 nouveaux bus, moyennant un coût estimé à 170 millions de dinars (MD), d’examiner les moyens de financer l’acquisition des 418 bus restants (sur un total de 718 bus programmés depuis des années), et d’autoriser l’acquisition de 700 bus d’occasion.

Les participants ont convenu, aussi, de mettre en place une commission technique regroupant des représentants des départements du Transport, des Finances, de l’Économie et de la Planification, de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, du Commerce et du Développement des exportations et de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Cette instance veillera à assurer la coordination entre les différentes parties concernées, notamment en ce qui concerne les volets techniques et financiers, et à élaborer une stratégie nationale de transport, laquelle doit prévoir la transition vers un transport écologique et durable, ce qui est en mesure de favoriser la transition énergétique et la réduction de la consommation des hydrocarbures.

Il a été décidé, en outre, de créer un comité inter-ministériel permanent, placé sous la présidence du chef du Gouvernement, pour suivre la mise en œuvre des décisions prises, en rapport avec le secteur du Transport. Ledit comité sera composé des ministres de Transport, des Finances, de l’Économie et de la Planification, de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, du Commerce et du Développement des exportations et de la BCT.

Hachani a souligné, lors du conseil ministériel, que le gouvernement œuvrera à identifier les solutions adéquates aux problèmes du transport, conformément aux recommandations du président de la République.

Ont pris part, également, au conseil ministériel, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Wael Chouchane, le gouverneur de la BCT, Fathi Zouhair Nouri, et le PDG de la Société des Transports de Tunis (TRANSTU), Abderraouf Saleh.