Le Tunisien Firas Gattoussi affrontera l’Australien Leon Siranovic, en huitième de finale des -80 kg du tournoi olympique de taekwondo de Paris-2024, selon le tirage au sort effectué mardi.

L’athlète tunisien dont le combat aura lieu vendredi à 10h48, espère aller le plus loin possible dans la compétition et décrocher l’une des trois médailles, après avoir remporté le Grand Prix de Chine et le championnat d’Afrique de la catégorie, au Ghana.

De son côté, Chayma Toumi a hérité en huitième de finale des -57 kg de l’Américaine Dillon Faith qu’elle affrontera jeudi à partir de 10h10. En cas de victoire, elle sera opposée à la gagnante du combat opposant l’Iranienne Nahid Kiani et la Bulgare Kimia Alizadeh.

Pour rappel, le taekwondo tunisien est également représenté par le vice-champion olympique Khalil Jendoubi (-58 kg) et Ikram Dhahri (-49 kg).

Jendoubi, exempt du premier tour, affrontera mercredi le vainqueur du combat entre le Serbe Lev Cornee et le Sénégalais Becor Diop, tandis que Dhahri qui en est à sa première participation aux JO, sera opposée mercredi à la Mexicaine Daniela Paola Souza.