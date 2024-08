Les températures en Tunisie connaîtront une légère baisse ce lundi 5 août. Alors que la chaleur estivale reste omniprésente, un souffle de fraîcheur est attendu, notamment dans les régions du nord et sur les côtes.

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), les maximales varieront entre 29 et 36 degrés dans les zones septentrionales et sur les hauteurs, tandis qu’elles atteindront entre 37 et 41 degrés dans le reste du pays. Le vent de sirocco, bien présent ces derniers jours, soufflera localement, apportant ainsi un peu de relief à la chaleur.

Le ciel sera partiellement nuageux sur le nord, tandis que le centre et le sud bénéficieront d’un temps clair. Le vent, principalement de secteur nord au nord et au centre, et d’est au sud, sera relativement fort près des côtes, mais faible à modéré ailleurs. L’après-midi, il pourrait se renforcer dans le sud du pays. La mer sera agitée à houleuse dans le golfe de Gabès, invitant à la prudence pour les activités nautiques.