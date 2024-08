Les températures marqueront une baisse remarquable de 8 à 10 degrés, à partir de demain samedi 3 août, a indiqué l’ingénieur principal à l’Institut national de la météorologie (INM), Abderrazek Rahal, dans une déclaration à l’Agence TAP.

Il a précisé que cette baisse va concerner, dans une première étape les zones du Nord, puis elle sera, progressivement, perceptible dans les zones du Centre et du Sud, le dimanche 4 août et le lundi 5 août, alors que soufflera un vent fort de secteur Nord, notamment près des côtes.

Et de souligner que la Tunisie a enregistré une hausse importante et provisoire des températures au cours de cette période, dont le pic a oscillé, vendredi, entre 40 et 47 degrés.

Août-Septembre-Octobre: Un trimestre «plus chaud que la normale»

Pour ce qui est des prévisions saisonnières pour la période Aout-Septembre-Octobre (ASO) 2024, il a fait savoir qu'”il existe une forte probabilité pour que les températures se situent au-dessus des normales saisonnières sur tout le territoire tunisien. Le scénario «plus chaud que la normale» est nettement privilégié pour ce trimestre”.

S’agissant des précipitations, le scénario «plus sec que la normale» est le plus probable pour le trimestre ASO. Cette tendance indique que les précipitations devraient être inférieures à la moyenne pour cette période, avance Rahal, en se référant au “Bulletin de prévision saisonnière (Juillet 2024)” publié par l’INM.

Et de préciser que les prévisions de l’Institut visent “à mieux comprendre la situation climatique au cours de la prochaine période, pour pouvoir prendre les décisions nécessaires en matière de rationalisation de la consommation de l’eau et de l’énergie”.