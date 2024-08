Le dramaturge Abdelkader Ben Said et l’acteur Khaled Houissa ont remporté respectivement les prix de meilleure mise en scène et du meilleur acteur pour le monodrame “Le Quatrième Pouvoir” écrit par le journaliste Neji Zairi, et ce, dans le cadre de la deuxième édition du festival du monodrame de Jordanie organisée dans le cadre de la 38ème édition du Festival des arts et de la culture de Jerash.

Pour rappel, cette pièce qui retrace avec satire et humour noir la réalité du paysage médiatique en Tunisie avant la révolution à travers l’histoire d’un jeune journaliste cherchant à se frayer un chemin dans cet univers a remporté quatre prix (meilleure oeuvre, meilleure mise en scène, meilleur acteur et meilleur texte) au Festival international des Monodrames de Carthage en 2023.