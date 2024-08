Préparez-vous à vivre une journée particulièrement chaude ce vendredi. Un vent de sirocco, chargé en poussières et en chaleur, va souffler sur la quasi-totalité du territoire tunisien, faisant grimper les températures à des niveaux records.

Les maximales atteindront des sommets, oscillant entre 40 et 47 degrés dans la plupart des régions. Seules les côtes Est bénéficieront d’un léger répit avec des températures comprises entre 34 et 38 degrés. L’humidité, associée à ces températures élevées, accentuera la sensation de chaleur et rendra les conditions climatiques particulièrement éprouvantes.

La mer, généralement calme à peu agitée, pourrait devenir localement agitée l’après-midi, notamment sur les côtes Est. Le vent de secteur Sud, faible à modéré le matin, se renforcera et s’orientera vers l’Est l’après-midi, avec des rafales notables près des côtes Est et dans les hauteurs Ouest en soirée.

Le ciel sera dégagé sur l’ensemble du pays, à l’exception des hauteurs Ouest du Nord et du centre où quelques nuages pourraient apparaître en fin de journée.

Conseils pour affronter cette vague de chaleur :