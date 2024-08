Le CREDIF lance l’encyclopédie numérique “Cent et une Femmes” pour honorer les femmes tunisiennes

Le centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) a lancé la plateforme numérique de l’encyclopédie des femmes tunisiennes ” Cent et une femmes” pour faire connaitre le parcours exceptionnel des femmes ayant marqué l’histoire de la Tunisie, a annoncé le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées dans un communiqué publié jeudi.



Cette encyclopédie constitue le premier support scientifique qui relate le parcours des femmes au fil de l’histoire, telles que Elyssa, la Kahena, Aroua la kairouanaise, Fatma El Fehria et Jazia Helalia, et des icones féminines au cours de la période contemporaine à l’instar de Maya Jeribi, Ahlem Belhaj, Lina Ben Mhenni, Néjiba Hamrouni et autres, a indiqué le ministère de la femme, précisant que le lancement de cette plateforme numérique s’inscrit dans le cadre de la célébration du 68e anniversaire de la fête de la femme.

Traduite en français et en anglais, cette encyclopédie comprend 128 biographies de femmes tunisiennes, leaders en matière de l’histoire, des lettres, des sciences expérimentales et sociales, des sciences économiques, de militantisme et d’engagement ayant contribué à façonner l’histoire de la Tunisie dans ses différentes phases.

A noter qu’une commission scientifique dirigée par l’enseignant Mabrouk Manai a assuré le suivi de la version actualisée de cette encyclopédie qui a été élaborée par 67 enseignants universitaires spécialistes dans différents domaines. Elle est accessible au grand public sur le lien suivant: www.encyclopediefemmes.tn