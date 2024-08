La TABC a été sélectionnée pour accompagner des entreprises tunisiennes dans leurs opérations d’internationalisation et d’export vers les marchés africains cibles et ce dans le cadre de la 1e composante du projet Qawafel, a fait savoir, jeudi, l’APII (Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation).

Cette 1e composante vise à “soutenir le renforcement, la structuration et la valorisation de l’écosystème tunisien de l’internationalisation, contribuant à la visibilité de la Tunisie et l’émergence d’initiatives innovantes tunisiennes sur les marchés prioritaires du continent africain”, a précisé l’Agence.

“Les cinq secteurs choisis par le projet QAWAFEL, à savoir le BTP et services connexes, santé et pharmaceutique, enseignement supérieur, agroalimentaire et numérique/technologique (ou autre), sont à notre sens les secteurs les plus intéressants à développer en Afrique et où la Tunisie dispose d’un savoir et une expertise reconnue sur le continent”, a indiqué la TABC.

Et d’annoncer que “durant ce projet, nous allons plaidoyer et sensibiliser en faveur de l’internationalisation du savoir-faire tunisien dans les cinq secteurs économiques à fort potentiel de croissance vers l’Afrique et une attention particulière sera donnée aux nouvelles entreprises à fort potentiel et qui n’ont jamais fait d’opération d’export vers l’Afrique”. “Il s’agit d’entreprises ou startups qui ont fait leurs preuves sur le marché local et qui ont un réel besoin d’accompagnement sur un marché extérieur qu’il ne maîtrise, celui Africain”.

Dans ce cadre, la TABC a lancé un appel à candidatures pour la sélection des PME et des startups pour son programme “TABC : Your house un Africa”. Le Deadline de la réception des dossiers a été fixé au 15 Aout 2024. « TABC : Your House in Africa » vise à développer l’export et l’internationalisation des entreprises et startups Tunisiennes sur le marché Africain, en s’ouvrant sur des opérateurs à fort potentiel et qui n’ont pas exporté en Afrique. Le projet contient plusieurs phases dont la première, objet de cet appel, consiste à sélectionner 50 entreprises et startups, des secteurs ciblés par Qawafel.

L’étape suivante sera de choisir parmi les structures sélectionnées 25 entreprises et startups pour un accompagnement gratuit durant une année sur les marchés du Sénégal et la RDC. Une attention particulière sera donnée aux entreprises vertes et/ou dirigées par des femmes.