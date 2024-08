Tunisie : Adoption de l’accord de crédit de 100 millions de dinars avec le FADES pour le développement agricole

Le projet d’accord de crédit entre la Tunisie et le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social (FADES), d’une valeur de 10 millions dinars Koweitiens, (soit l’équivalent de 100 millions de dinars tunisiens), a été adopté, mercredi, par les députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) lors d’une plénière tenue au Palais du Bardo, avec 118 voix pour, une abstention et 2 voix contre.

Cet accord de crédit a été conclu le 22 mai 2024 pour contribuer à la réalisation d’un projet de développement agricole intégré au bassin d’oued Tassa dans le gouvernorat du Kef.

Le projet se compose d’un certain nombre de segments relatifs principalement à la protection des terres agricoles contre l’érosion, l’aménagement hydrauliques agricoles, la protection des grandes plaines contre les inondations, le développement des forêts, l’aménagement des pistes agricoles, l’approvisionnement en eau potable, le développement de systèmes et de chaînes de valeur et l’encouragement à la réalisation des projets dans le domaine agricole, en particulier de petits projets durables, générateurs de revenus.