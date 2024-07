Les Tunisiens pourront profiter d’une journée ensoleillée et agréable ce mercredi. La mer sera peu agitée, invitant les amateurs de baignade à se rafraîchir. Les températures seront estivales, avec des maximales oscillant entre 33 et 38 degrés sur le littoral et entre 38 et 43 degrés dans les terres.

Il faudra toutefois se méfier d’un léger sirocco qui pourrait souffler localement, apportant une sensation de chaleur plus intense. Le vent sera généralement faible à modéré, soufflant de secteur Nord au nord du pays et d’Est au centre et au sud.

Le ciel sera dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du territoire, offrant des conditions idéales pour les activités de plein air.