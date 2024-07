31 juillet 2024 : L’Association internationale du transport aérien (IATA) a révélé les dernières données sur le fret aérien pour les marchés mondiaux en juillet 2024, montrant une croissance continue de la demande de fret. Cette croissance a conduit à une performance exceptionnelle au cours du premier semestre de l’année, surpassant les niveaux de 2023 et 2022, et même les records de 2021.

La demande totale, mesurée en tonnes-kilomètres de fret, a augmenté de 14,1 % par rapport à juin 2023 (15,6 % pour les opérations internationales). C’est le septième mois consécutif de croissance annuelle à deux chiffres. La capacité, mesurée en tonnes-kilomètres disponibles, a augmenté de 8,8 % par rapport à juin 2023 (10,8 % pour les opérations internationales). La demande totale pour le premier semestre de l’année a augmenté de 13,4 % par rapport au premier semestre de 2023, de 4,3 % par rapport au premier semestre de 2022 et de 0,02 % par rapport au premier semestre de 2021.

Willie Walsh, directeur général de l’IATA, a déclaré : « La demande de fret aérien a considérablement augmenté en juin, avec des facteurs positifs dans toutes les régions et les principales routes commerciales, enregistrant une performance record au premier semestre de l’année. Les principales raisons de cette croissance incluent les restrictions sur le fret maritime et le boom du commerce électronique. Le secteur est resté largement à l’abri des défis politiques et économiques en cours, y compris le renforcement des contrôles douaniers aux États-Unis sur les livraisons de commerce électronique en provenance de Chine. Le fret aérien semble bien positionné pour continuer à afficher de solides performances au second semestre 2024. »

Facteurs influençant l’environnement opérationnel :