Six protocoles d’accord pour la production d’hydrogène vert en Tunisie ont été signés, lundi, 29 juillet 2024, à Tunis, en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub.

Dans un communiqué publié par le département de l’industrie, ces accords ont été paraphés entre la Tunisie et plusieurs sociétés étrangères à savoir :

-Le holding du groupe britannique et maltais « TUNUR », la société norvégienne « AKER Horizons » et le groupe autrichien « Verbund ».

– La société britannique « Savannah Energy ».

– La société « Hydrogène de France ».

-La société française « Amarenco » et la société jordanienne « H2 Global ».

-La société belge « DEME Energy ».

-La société allemande « Abo Energy ».

La Tunisie ambitionne, à travers la signature de ces accords, à concrétiser la stratégie nationale pour le développement de l’Hydrogène Vert et de ses produits dérivés en Tunisie à l’horizon 2050 en vue d’attirer les investissements locaux et d’exploiter les infrastructures industrielles et énergétiques disponibles.

Cette stratégie prévoit la production de 8,3 millions de tonnes d’hydrogène vert et de ses dérivés à l’horizon 2050, dont 2,3 millions de tonnes destinées au marché local et 6 millions de tonnes à l’exportation (d’une valeur d’investissement totale d’environ 120 milliards d’euros).