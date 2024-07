La population européenne est en train de s’effondrer à un rythme alarmant. Le nombre de décès dépasse largement celui des naissances, et ce phénomène, enclenché dès les années 1970, s’est accéléré de manière vertigineuse ces dernières années. En 2023, l’Union européenne a enregistré un déficit naturel de plus d’un million de personnes, soit l’équivalent de près de douze villes moyennes qui auraient disparu.

Ce déclin démographique, aggravé par un taux de fécondité historiquement bas, est une réalité pour la plupart des pays européens, y compris la France, longtemps considérée comme un modèle en matière de natalité. Les causes de cette situation sont multiples : allongement de l’espérance de vie, baisse de la fécondité, vieillissement de la population, mais aussi des choix politiques et sociétaux qui ont découragé la parentalité.

Les conséquences de ce déclin sont considérables et touchent tous les aspects de la société : économie, système de retraite, politique, culture. Un vieillissement rapide de la population entraîne une diminution de la main-d’œuvre, une augmentation des dépenses de santé et une perte de dynamisme économique. Sur le plan politique, le poids de l’Europe dans le monde risque de s’amenuiser, alors que les autres continents connaissent une croissance démographique soutenue.

L’immigration, bien qu’elle puisse en partie compenser la baisse de la natalité, ne constitue pas une solution durable. Les projections de l’ONU peignent un tableau sombre de l’avenir de l’Europe : d’ici 2100, le continent pourrait perdre plus de 150 millions d’habitants et ne représenter plus que 6% de la population mondiale.

Face à cette situation critique, il est urgent de prendre des mesures pour inverser la tendance. Cela passe par des politiques familiales ambitieuses, une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi qu’une réflexion approfondie sur les valeurs et les modèles de société que nous voulons transmettre aux générations futures.

Démographie : huit bombes d’Hiroshima larguées sur l’Union européenne en 2023