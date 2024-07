Animée par la conviction que les smartphones sont les appareils IA personnels les plus importants, OPPO intègre l’IA générative à toutes ses gammes de smartphones, dans le but de rendre les téléphones IA accessibles à tous.

Parallèlement au développement de ses propres capacités d’IA, OPPO collaborera avec Google, MediaTek, Microsoft et autres partenaires du secteur pour offrir des expériences améliorées de téléphones IA.

OPPO stimule la productivité et la créativité grâce à l’IA générative et apportera une transformation complète et une restructuration de l’écosystème des téléphones IA, permettant ainsi aux utilisateurs de profiter pleinement de l’intelligence artificielle.

OPPO s’engage, aujourd’hui, à rendre les téléphones IA accessibles à tous, tout en soulignant la révolution technologique et la restructuration de l’écosystème des téléphones IA à l’avenir. De plus, OPPO a également partagé un aperçu de la vie plus intelligente et plus pratique qui arrivera via les téléphones IA avec des partenaires industriels tels que Google, MediaTek et IDC.

OPPO s’engage à démocratiser les téléphones IA en intégrant l’IA générative à toutes ses gammes de produits

Avec leur large portée internationale, leur connectivité avancée et leurs capacités multimodales, les smartphones sont partis pour être l’appareil IA personnel le plus important. Malgré l’omniprésence de ces appareils, OPPO estime cependant que l’IA ne doit pas rester exclusive aux téléphones phares et à certains utilisateurs, mais doit plutôt être accessible à davantage d’utilisateurs à travers le monde.

« Grâce à nos efforts constants et à notre engagement, OPPO vise à rendre les téléphones IA accessibles à tous », a déclaré Billy Zhang, président du marketing, des ventes et des services internationaux chez OPPO. « Pour la première fois dans l’industrie, OPPO intègre l’IA générative à toutes ses gammes de produits. D’ici la fin de cette année, nous prévoyons d’apporter des fonctionnalités d’IA générative à environ 50 millions d’utilisateurs. ».

Le dernier rapport de recherche de l’IDC, intitulé ‘‘Time to Democratise the Impact of AI Tech’’, renforce le potentiel considérable de ce marché. Selon IDC, les expéditions de téléphones IA, au prix inférieur à 1 000 dollars US, devraient augmenter de 250% en 2024, pour atteindre 35 millions d’unités. L’IA générative se fait de plus en plus de place dans la vie quotidienne à travers les téléphones, améliorant les expériences dans divers domaines tels que le divertissement et la bureautique mobile.

Favoriser l’accessibilité des téléphones IA grâce à l’innovation et à la collaboration

Au cours de la dernière décennie, OPPO a déposé plus de 5 000 brevets d’inventions liés à l’IA, dont environ 70% sont spécifiquement liés à l’imagerie. Depuis 2020, OPPO a non seulement été pionnière du développement de ses propres modèles de langage étendu (LLM) mais reste aussi active dans les modèles de vision étendus et la technologie multimodale. Plus important encore, OPPO est la première entreprise de smartphones à déployer un LLM avec 7 milliards de paramètres directement intégrés à l’appareil. Grâce à ses avancés dans les technologies d’IA, OPPO a pu déployer plus de 100 aptitudes d’IA générative sur ses téléphones cette année.

Parallèlement à ses propres innovations, OPPO travaille en étroite collaboration avec d’autres leaders du secteur pour offrir de meilleures expériences téléphoniques basées sur l’IA et sur une architecture IA hybride sur l’appareil et sur le cloud. D’une part, et grâce au partenariat avec Google, la série Reno12 d’OPPO et la gamme flagship Find X de nouvelle génération seront dotés de la famille Google Gemini LLM, offrant aux utilisateurs d’OPPO des fonctionnalités IA encore plus innovantes et pratiques, telles que AI Toolbox, qui comprend les fonctionnalités AI Writer et AI Recording Summary. D’autre part, la collaboration avec MediaTek permet aux deux parties d’optimiser leurs puces pour un meilleur stockage et un calcul plus efficace sur les futurs modèles flagship d’OPPO. De plus, et grâce au partenariat avec Microsoft, les téléphones OPPO de nouvelle génération seront munis des capacités Microsoft dans le but d’offrir une expérience de conversion de voix et de texte plus efficace, précise et naturelle en plus d’une connectivité améliorée entre l’IA bureautique et les téléphones.

Lors d’un panel de discussion, OPPO a invité des experts du secteur, dont Susara van den Heever, directrice de l’IA, de l’ingénierie client EMEA chez Google Cloud, Philipp Ennen, directeur de recherche principal chez MediaTek et Francisco Jeronimo, vice-président, Devices EMEA chez IDC, afin de débattre des opportunités de l’IA dans l’industrie mobile, de leurs impacts sur les utilisateurs et des perspectives de l’innovation et de la collaboration pour la généralisation des smartphones IA dans le monde.

Valorisation des téléphones IA à travers des expériences révolutionnaires

OPPO a réussi à intégrer de nombreuses fonctionnalités innovantes au sein des téléphones IA dans le but d’augmenter la productivité et de stimuler la créativité.

Grâce à la combinaison du LLM avec des technologies telles que la transcription rapide, les utilisateurs pourront non seulement traiter plus d’informations mais ils pourront aussi profiter de traductions en temps réel alors que la fusion entre les appareils IA bureautiques et les téléphones aura conduit à une augmentation de la productivité.

Du côté créatif, la retouche photo et la création personnalisée ont également été révolutionnées grâce aux technologies de génération multimodale et de génération de mouvement. Par exemple, la fonction OPPO AI Eraser aide les utilisateurs à supprimer les objets indésirables en toute fluidité et à générer du contenu manquant plus rapidement que jamais. Cette fonction est actuellement utilisée en moyenne 15 fois par jour. Au même temps, la technologie multimodale permet aux utilisateurs de générer facilement du contenu visuel et textuel créatif sur les réseaux sociaux.

À l’avenir, la transition des smartphones vers les téléphones IA sera une évolution à long terme qui transformera continuellement l’expérience mobile. « Nous pensons que le système d’exploitation intelligent sera intégré aux agents IA et prendra en charge l’interaction multimodale, tandis que les services tiers seront fournis de manière plus flexible. Cela se traduira par une transformation complète et une restructuration de l’écosystème des téléphones IA », a déclaré Nicole Zhang, directrice générale des produits IA chez OPPO.

Avec sa détermination à rendre les téléphones IA accessibles à tous, OPPO continuera à développer des expériences de téléphone IA optimales grâce à sa propre innovation et collaboration alors qu’elle accueille l’arrivée de la nouvelle ère du téléphone IA.

À Propos d’OPPO

OPPO est une marque leader sur le marché mondial des appareils connectés. Depuis le lancement de son premier téléphone portable – Smiley Face – en 2008, OPPO s’efforce sans relâche de combiner le meilleur du design et de l’innovation technologique. Aujourd’hui, OPPO propose une large gamme d’appareils connectés dont les séries Find et Reno sont le fer de lance. Au-delà des produits, OPPO fournit à ses utilisateurs le système d’exploitation ColorOS et des services internet comme OPPO Cloud et OPPO+. OPPO est présent dans plus de 40 pays et régions, avec 6 instituts de recherche et 4 centres de R&D dans le monde entier, ainsi qu’un centre de design international à Londres. Plus de 40 000 employés d’OPPO ont à cœur de proposer aux utilisateurs du monde entier une expérience exceptionnelle qui améliore leur vie quotidienne.