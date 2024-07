Le président de l’Assemblée populaire nationale algérienne Brahim Boughali a déclaré vendredi que sa visite en Tunisie s’inscrit dans le cadre de l’application du protocole de coopération entre les deux parlements tunisien et algérien signé fin 2023 et sa concrétisation à travers la concertation sur les questions commune au niveau Magrébin, régional et international. L’objectif est d’avoir des positions unifiées et de trouver des solutions qui servent l’intérêt des deux peuples et pays frères.

Le président du parlement algérien effectue du 26 au 29 juillet, une visite officielle en Tunisie, à la tête d’une délégation de députés, à l’invitation de son homologue Brahim Bouderbala qu’il a accueilli ce vendredi à l’aéroport Tunis Carthage.

Dans une déclaration aux médias, Boughali a exprimé sa joie de se trouver en Tunisie, mettant en évidence les relations d’amitié et de fraternité ainsi que l’histoire et le destin communs des deux pays.

Brahim Bouderbala a, pour sa part insisté sur la divergence des positions de la Tunisie et de l’Algérie sur les différentes questions, souhaitant un avenir meilleur aux deux peuples frères.

Le président de l’Assemblée des représentants du Peuple (ARP) a, également, souligné que la sécurité de la Tunisie dépend de la sécurité de l’Algérie et vice versa, mettant l’accent sur la nécessité d’avoir une vision commune face aux mutations régionales et internationales.